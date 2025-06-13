Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Açıldı

TEPEKUM-YENİGÜN KAPALI PAZAR YERİ HİZMETE GİRDİ

Adapazarı Belediyesi tarafından tamamlanan Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri, gerçekleştirilen açılış töreni ile halkın kullanımına sunuldu. Törende, Vali Rahmi Doğan, yaptığı konuşmada, mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini yaşatmak amacıyla Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Doğan, “Gelmiş olduğumuz çağda çekirdek aile yapısı mahalle kültürünü ötelemiş olsa da biz o kültürden, gelenekten gelen insanlarız. Sokakta selamlaştığımız insanlarla düğünlerimizde omuz omuza, cenazelerimizde birlikte yas tuttuğumuz kültürden geliyoruz. Pazar yerlerinin kapatılmış olması hem sıcaktan hem soğuktan insanlarımızı koruması, esnafımıza kıymet veriliyor olması da ayrıca anlamlı.” diye belirtti.

PROJE İLÇEYE HAYIRLI OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da projenin ilçeye ve mahalleye hayırlı olmasını diledi. Yavuz, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millete hizmet ediyoruz. Tek amacımız milletimize ve memleketimize hizmet etmek. Hemşehrilerimizin hizmetkarı olarak Cumhurbaşkanımızın yolundan devam etmek. Cumhurbaşkanımız bu coğrafya, memleketimiz, insanlık için hiç durmadan uğraş veriyor. Rabbim siyaset yaparken milletimizin rotasından bizi ayırmasın.” şeklinde konuştu.

HİZMET ÜRETMEK TAAHHÜDÜ

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, kente hizmet etmekten onur duyduğunu ifade etti ve “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Türkiye Yüzyılı’nda Sakarya’mıza eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz inşallah. Burası çocukluğumda sokaklarında top oynadığım mahallem, böylesi bir hizmeti kazandırdığı için Mutlu başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi. Belediye Başkanı Işıksu da, ilçelerini içten sevgiyle buluşturduklarını belirterek, “Tepekum ve Yenigün mahallelerimiz de bu anlayışımızda her zaman özel bir yere sahip oldu.” diyerek bölgedeki projelerini paylaştı.

MAHALLELERDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Işıksu, “Mahallemi Güzelleştiriyorum” projesi çerçevesinde yıl sonunda yaklaşık 1000 sokakta iyileştirme çalışması yapacaklarını belirtti. “Hem pazar yerimizin çevresinde hem de Yenigün, Tepekum ve Yağcılar mahallelerimizde yürüttüğümüz sokak sağlıklaştırma uygulamalarıyla, estetik, güvenli ve işlevsel bir yaşam çevresi oluşturuyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, pazar alanına yakın bir noktada spor tesisi ve hayırseverlerin katkıları ile sağlık ocağı kazandıracaklarını da söyledi.

AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan ile AK Parti Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya’nın katılımıyla gerçekleşen programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler ve mahalle sakinleri de yer aldı. Programda yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.