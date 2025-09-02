Tepkiler Yoğun, Yönetim İstifa İstiyor

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Süper Lig takımlarından Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olduğuna dair duyurusu, bordo-mavili taraftarlar arasında büyük bir öfkeye yol açtı. Taraftar grupları, bu açıklamanın altında yönetimi istifaya çağırarak tepkilerini açık bir şekilde ortaya koydu. Uğurcan’ın bu transferinin gündeme gelmesiyle birlikte, Trabzonsporlu taraftarlar kulüp tesislerine akın etti.

KAPATAN SLOGANLARLA PROTESTO

Futbolseverler, “Kaptan satılamaz” ve “Uğurcan kırmızı çizgimizdir” gibi sloganlar atarak tepkilerini ortaya koydu. Bunun yanı sıra, sosyal medyada da protesto eylemlerini sürdürdü. Taraftarlar, “Trabzonspor’un kaptanı pazarlık masalarına konu olamaz” şeklinde mesajlar yayınlayarak çeşitli görsellerle tepkilerini dile getirdi. Uğurcan Çakır’ın kulüp için taşıdığı önemli rolü vurgulayan taraftarlar, Başkan Ertuğrul Doğan’ı istifaya davet etti. Çakır’a yönelik eleştiriler de gündeme geldi.