Haberler

Tepkiler Yoğun, Yönetim İstifa İstiyor

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Süper Lig takımlarından Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olduğuna dair duyurusu, bordo-mavili taraftarlar arasında büyük bir öfkeye yol açtı. Taraftar grupları, bu açıklamanın altında yönetimi istifaya çağırarak tepkilerini açık bir şekilde ortaya koydu. Uğurcan’ın bu transferinin gündeme gelmesiyle birlikte, Trabzonsporlu taraftarlar kulüp tesislerine akın etti.

KAPATAN SLOGANLARLA PROTESTO

Futbolseverler, “Kaptan satılamaz” ve “Uğurcan kırmızı çizgimizdir” gibi sloganlar atarak tepkilerini ortaya koydu. Bunun yanı sıra, sosyal medyada da protesto eylemlerini sürdürdü. Taraftarlar, “Trabzonspor’un kaptanı pazarlık masalarına konu olamaz” şeklinde mesajlar yayınlayarak çeşitli görsellerle tepkilerini dile getirdi. Uğurcan Çakır’ın kulüp için taşıdığı önemli rolü vurgulayan taraftarlar, Başkan Ertuğrul Doğan’ı istifaya davet etti. Çakır’a yönelik eleştiriler de gündeme geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Chp Myk Toplandı, Hazırlıklar Devam Ediyor

CHP, Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde 4 saatlik bir toplantı yaparak 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve Parti Programı Çalıştayı'nın hazırlıklarını değerlendirdi.
Haberler

Tunceli’de Barış İçin Yürüyüş Düzenlendi

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Tunceli'de gerçekleştirilen yürüyüşte toplumsal barışın önemi tartışıldı. DEM Parti İl Eş Başkanı barış mücadelesinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.