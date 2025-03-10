Ter Stegen Aldatıldı Mı? İddialar Büyüyor

ÖZEL HAYATTAKİ SKANDAL

Futbolcuların özel hayatları, hem magazin hem de spor basınında sıkça gündemde yer alıyor. Bu kez böyle bir skandalın içinde Barcelona’nın Alman kalecisi Marc André Ter Stegen bulunuyor. “Ter Stegen aldatıldı mı?” sorusu, İspanyol basınında ve dünya genelinde yankı bulmaya başladı.

ALDATILMA İDDİASI

Barcelona’nın uzun yıllar hizmet veren kalecisi Ter Stegen, eşinin kendisini kişisel antrenörü ile aldattığını öğrendikten sonra nedeni boşanmaya karar verdi. Daniella Jehle ile yollarını ayıran Ter Stegen, çocukları için herhangi bir sıkıntı yaratmamak adına lüks malikanesini terk etti. Söz konusu futbolcu, yaklaşık iki aydır Barcelona’daki bir otelde yalnız bir yaşam sürüyor.

SAKATLIK VE DEPRESYON SÜRECİ

Bunun yanı sıra Ter Stegen’in ciddi bir sakatlığı olduğu da biliniyor. Uzun süre formundan uzak kalacak olan kaleci, bu nedenle Barcelona’nın yeni bir kaleci almasına sebep oldu. Hem yaşadığı sakatlık hem de aldatılma durumu sonrasında Ter Stegen’in depresyon yaşayabileceği iddiaları da gündemde.