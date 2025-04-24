Tera Bank, Fimple ile işbirliği yaptı

Tera Bank ve Fimple İşbirliği

Tera Bank, bankacılık altyapısını dönüştürmek amacıyla Fimple ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bankanın yaptığı açıklamaya göre, müşteri deneyimini hatasız bir şekilde oluşturmak için bankacılık altyapısındaki dönüştürücü teknoloji yatırımlarına devam eden Tera Bank, hızla değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlama problemini çözmeyi hedefliyor. Bu bağlamda, yeni nesil finansal teknoloji platformu Fimple ile stratejik bir işbirliği gerçekleştirerek, bankacılık altyapısını dönüştürme yönünde önemli bir adım attı.

Rekabet Avantajı Sağlayacak Teknolojik Çözümler

Bu anlaşma sayesinde, geleneksel bankacılık ve fintek girişimlerinin bulunduğu yoğun rekabet ortamında, Fimple’ın bulut tabanlı mimarisi ve entegrasyon kolaylığı sunan teknolojik çözümleri, dijital konforu ön planda tutan Tera Bank’a teknik ve stratejik alanlarda avantaj sağlıyor. Tera Bank, internet ve mobil bankacılık altyapısını yenileyerek bankacılık sektöründe öncü olmayı amaçlıyor. Fimple’ın sunduğu esneklik ve teknolojik altyapı, müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra Tera Bank’ın büyüme hedeflerine de katkı sağlıyor.

Dijital Dönüşüm Vizyonunun Güçlenmesi

Taraflar arasında gerçekleşen bu stratejik ortaklık, Tera Bank’ın dijital dönüşüm sürecine yenilikçi finansal hizmetler sunma vizyonunu güçlendiren bir adım olarak değerlendiriliyor. Tera Bank Genel Müdürü Özgür Altan, bankacılık altyapılarını dönüştürme kararının temel motivasyonlarının dijital altyapı kurma ve artan müşteri memnuniyetinin yardımıyla hızlı büyüme arzusu olduğuna vurgu yapıyor. Altan, “Biz de bu dönüşümde öncü olmayı tercih ettik. Fimple ile yaptığımız işbirliği, bize yeni nesil bankacılık altyapısının yanında stratejik bir iş ortağı kazandırdı. Bulut tabanlı mimari ve entegrasyon kolaylığı alanlarında önemli avantajlar elde ederken, birlikteliğimizin yarattığı enerjiyle sektör için yeni çözümler üretme peşindeyiz. Bu işbirliğinin geleceğe yönelik bankacılık çözümlerine ışık tutacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.