Teravih Çıkışı Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti

HENDEK’TE FENALAŞAN İMDAT BESLAN HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, teravih namazının ardından cami önünde fenalaşan 2 çocuk babası İmdat Beslan bir süre sonra yaşamını yitirdi. Şeker hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki İmdat Beslan, teravih namazını kılmak için Hendek ilçe merkezinde bulunan Büyük Camii’ye gitti.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Namazı tamamladıktan sonra camiden çıkan Beslan, birden fenalaşarak yere düştü. Olayın hemen ardından durumu gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık çalışanları, Beslan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, hastaneye ulaşmadan önce Beslan hayatını kaybetti.