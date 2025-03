Teravih Namazı Evde Nasıl Kılınır?

TERAVİH NAMAZI HAKKINDA

Teravih namazı, camide ya da evde bireysel olarak kılınabilen bir sünnet namazı olarak kabul ediliyor. Hastalık, yoğunluk veya farklı sebeplerle camiye gidemeyen bireyler, bu namazı evde rahatlıkla kılma imkânına sahip. Birçok kişi, “Teravih namazı evde kılınır mı, nasıl kılınır?” sorularına yanıt arıyor. Dolayısıyla, evde teravih namazı kılmanın detayları hakkında bilgi vermek önemli.

REK’AT SAYISI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) teravih namazının kaç rek’at olduğu konusunda net bir görüş birliği yok. Bazı rivâyetlerde onun vitir dâhil yirmi üç rek’at teravih kıldığı belirtilse de, bu durum farklı fıkıh âlimleri tarafından değişik şekillerde değerlendiriliyor. Bu meseleye dair Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Ramazan’daki gece namazlarıyla ilgili hadisleri ve Hz. Ömer’in cemaatle teravih kılma uygulamasına başlangıcı göz önünde bulundurularak bir yaklaşım geliştirilmiştir.

HZ. ÂİŞE’NİN HADİSLERİ

Resûlullah’ın (s.a.s.) Ramazan’daki gece namazları sorulduğunda, Hz. Âişe, “Resûlullah, Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir rek’attan fazla (nâfile namaz) kılmamıştır” demiştir. Ayrıca, başka bir rivâyette bu sayı on üç olarak geçiyor. Bu hadisin teravih namazı hakkında olup olmadığı konusunda ise bir belirsizlik söz konusu. Ancak Hz. Âişe’nin, Allah elçisinin hem Ramazan ayında hem de Ramazan dışında on bir veya on üç rek’at namaz kıldığını kaydetmesi, onun teravih dışında başka zaman dilimlerinde düzenli olarak kıldığı bir gece namazının olduğunu gösteriyor. Kur’ân-ı Kerîm’de de “Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nâfile olmak üzere namaz kıl. Umulur ki Rabbin, seni övgüye değer bir makama gönderir” buyruluyor.