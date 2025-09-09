Tercan’da Arıcılar Bal Üretiyor

BAL ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR

Erzincan’ın Tercan ilçesinde arıcılar bal sağımına devam ediyor. Yüksek rakımlarda gerçekleştirilen çalışmalarda, rüzgar ve kuraklığın etkisiyle verimlilik geçen yıllara oranla düşük seyrediyor. Ancak bölgedeki endemik bitkilerden elde edilen bal, kalite konusunda dikkatleri üzerine çekiyor. Erzincan’ın pek çok yerinde mevsim boyunca bal üretimi devam ediyor ve burada üretilen ballar kaliteli ürünler arasında başı çekiyor.

ARICILARIN BEKLENTİLERİ

Bal üreticisi Kadir Özen, 6. ay itibarıyla yaylaya çıktıklarını ve 8. ayın sonuna kadar bal sağımına devam ettiklerini belirtiyor. Özen, “Bal sağımı yapıyoruz. 3-5 gün içinde tamamlayacağız. Bu sene rüzgar estikçe, çiçekler kurudu. Buna rağmen geçen seneye göre biraz daha iyi verim aldık.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Erzincan’da yaşanan bu süreç, arıcıların çalışmalarının ve doğanın koşullarının bir yansıması olarak öne çıkıyor.