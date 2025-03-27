Tercan’da Kadir Gecesi Manevi Ziyaret

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SAKAL-I ŞERİFİ İÇİN SIRAYA GİREN VATANDAŞLAR

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, Kadir Gecesi’nde ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’ini görmek amacıyla birçok vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Dini heyecanla camilere akın eden yüzlerce kişi, Kadir Gecesi’nde ibadetlerini gerçekleştirirken, bir arada saf tutarak yatsı ve teravih namazlarının ardından dua etti.

DUA VE ZİYARET MERASİMİNE KATILIM YOĞUNDU

Merkez Camii’nde yatsı namazının ardından, cam muhafaza içindeki Sakal-ı Şerif, cemaatin ziyaretine sunuldu. Dualar ve salavatlarla yapılan bu ziyaret esnasında, Sakal-ı Şerif’i görmek isteyenler sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdular. Ziyaret esnasında vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.