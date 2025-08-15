Haberler

Tercan’da Kayıp Şahıs Aranıyor

KAYIP ŞAHSIN BULUNMASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, iki gündür kayıp olan bir kişinin bulunması amacıyla jandarma ve AFAD ekipleri kırsalda yoğun bir arama çalışması yürütüyor. Alınan bilgiler doğrultusunda, 42 yaşındaki İbrahim Koçak’tan, ailesinin 2 gündür haber alamaması üzerine, jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı.

DAĞLIK VE ORMANLIK ALANDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İbrahim Koçak, Tercan’ın Doluca köyünden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Kayıp şahsın bulunabilmesi için ekipler, dağlık ve ormanlık bölgelerde arama faaliyetlerine hız verdi. Yapılan çalışmalara destek amacıyla drone ve arama köpeği de kullanıldığı belirtildi.

