Tercan’da Kurtlar 15 Kuzuyu Telef Etti

ERTAN İLÇESİNDE KURTLAR TELEF OLDU
Erzincan’ın Tercan ilçesinde ağıla giren kurtlar, 15 kuzuya zarar verdi. Hacıbayram köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fatih Kondu’ya ait ağılda meydana gelen olayda, kurtlar sürüdeki hayvanlara saldırdı. Saldırı sonucunda 15 küçükbaş hayvan telef olurken, 15 hayvan yaralandı ve 30 hayvan kayboldu.
TELEF OLAN HAYVANLAR GÖMÜLDÜ
Telef olan hayvanların, yapılan incelemelerin ardından iş makinesi kullanılarak açılan bir çukura gömülmesi sağlandı. Kaybolan hayvanların bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, yaralı hayvanlara kuduz aşısı uyguluyor.