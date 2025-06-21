Tercan’da Şehit Bayracı Anma Programı

ŞEHİT ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 21 Haziran 2018 tarihinde Hakkari Çukurca’da şehit düşen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı’nın şehadetinin 7. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Bu etkinlik çerçevesinde, ilk olarak adının verildiği Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törene şehidin annesi Fatma ve babası Ahmet Bayracı da katıldı. Programda, şehidin ailesine Türk bayrağı takdim edildi.

KABRİSTAN ZİYARETİ VE DUA

Programın ardından ilçe protokolü ve şehit ailesi, Resul Bayracı’nın kabristanını ziyaret etti. Burada yapılan dua ve anılar eşliğinde, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı bir kez daha yad edildi. Ziyaret sırasında şehit ailesinin duygusal anlar yaşadığı görüldü.