Tercan’da Terziler Bayram Yoğunluğunda Çalışıyor

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte terzilerde yoğun bir çalışma temposu görülüyor. Bayram için alışverişlerde artan hareketlilik, vatandaşların yeni giysiler almak için terzilerin kapısını çalmasına neden oluyor. Terziler, yoğunluk sebebiyle müşteri taleplerini yetiştirmek için çaba gösteriyor ve iftardan sonra dükkanlarını açarak çalışmalarına devam ediyor.

TERZİLERİN GÖRÜŞLERİ

Tercan merkezde terzilik yapan Üzeyir Çini, “İşlerimiz bir haftadır çok güzel, bayağı bir artış var. İnşallah böyle devam eder. Müşterinin getirdiği malzemeleri yetiştirmek için yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Ben iftarımı açıp dükkana tekrar geliyorum yoğun bir tempoyla çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu. Çini, vatandaşların mağazalardan aldıkları kıyafetleri daraltmak veya genişletmek için daha fazla geldiklerini dile getirirken, “Öncelerde geleneksel kıyafetler diktirmeye gelen müşterilerimiz oldukça fazlaydı. Şimdilerde vatandaşlar hazır giyime daha çok yöneliyor” ifadelerini kullandı.