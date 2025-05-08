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Tercan’da Trafik Güvenliği Etkinliği Yapıldı

TRAFFIC WEEK CELEBRATED WITH CHILDREN

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, “3-9 Mayıs Trafik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Tercan Anaokulu öğrencilerine özel bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik, miniklerin eğlenmesinin yanı sıra eğitimlerini de sağlıyor.

TRAFFIC SAFETY EDUCATION PROVIDED

Etkinlikte, çocuklara trafik güvenliği, yayalar için güvenli geçiş yerleri, kaldırımda yürüme kuralları, araçların ve okul servislerinin içindeki uyulması gereken kurallar ile güvenli oyun alanları hakkında detaylı bilgi veriliyor. Ayrıca, “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” projesi kapsamında öğrencilere düdükler hediye ediliyor.

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