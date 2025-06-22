Tercih İşlemleri Başlayacak, Takip Edin!

SINAV SONUÇLARINDAN SONRA İLK ADIM

Sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde ilk yapılacak işlem tercih süreçleri olacak. “Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?” sorusuna verilecek kesin bir cevap, öğrencilerin planlamasını düzgün yapabilmesi açısından büyük önem taşır. 2025 YKS tercih takvimi hakkında ÖSYM henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak geçmiş yıllara dayanan uygulamalar, bu sorunun cevabı için rehberlik edebilir.

2025 YKS TERCİH TAKVİMİ

ÖSYM’nin resmi takvimine göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Genellikle 2025 YKS tercih süresi 10-15 gün arasında sürüyor. Adaylar bu süreç boyunca puanlarına ve başarı sıralarına uygun olarak üniversite ve bölüm tercihlerinde bulunacak.

TERCİH KILAVUZU VE TAKİP

Tercih sürecinin başlamasıyla beraber, 2025 YKS tercih kılavuzu da yayımlanacak. Bu kılavuzda kontenjanlar, taban puanlar ve üniversite bilgilerinin yer alması bekleniyor. Adayların YKS tercih sürecini kaçırmamak adına ÖSYM’nin web sitesini ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor. 2025 YKS tercih takvimi doğrultusunda plan yaparak bilinçli ve doğru tercihlerin yapılması sağlanacak.