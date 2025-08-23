Tereyağı Festivali Başladı, Kortej Yapıldı

TONYA TEREYAĞI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ BAŞLADI

Trabzon’un Tonya ilçesinde bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilen “Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali” başladı. Festivalin ilk gününde, Tonya Belediyesi tarafından ilçe merkezi nde gerçekleştirilen etkinlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmuş oldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu anların ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Kaymakam Timur Büyükçe, Belediye Başkanı Osman Beşel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte vatandaşların katılımıyla bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

HORON VE HAREKETLİ GÖSTERİLER

Festival kapsamında, vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’ndaki süt çeşmesi çevresinde toplanarak horon oynamaya başladı. Halk oyunları ekipleri ise Canikdere Şelalesi’nde kemençe eşliğinde canlı performanslar sergiledi. Yöresel sanatçıların da sahne aldığı festival, yarın tescilli Tonya tereyağının tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek yarışmalarla sona erecek.