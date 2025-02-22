Tereyağı Satışlarına Kısıtlama Getirildi!

ÜRETİM YETERSİZLİKLERİ ETKİSİ

Avrupa genelinde maliyetlerin artışıyla birlikte tereyağı üretiminde oluşan yetersizlikler dikkat çekici bir adım atılmasına sebep oldu. Üretimdeki düşüş nedeniyle marketlerdeki tereyağı fiyatlarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Yeni düzenleme, süpermarketlerin üretim azlığı nedeniyle oluşabilecek panik alımlarını önlemek amacıyla her müşterinin en fazla dört paket tereyağı satın almasına izin veren bir sınır getirdi.

FİYAT ARTIŞI GÖZLEMLENİYOR

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerinde tereyağı fiyatları Şubat ayında yıllık bazda ortalama yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bu durum, özellikle Almanya’da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine dayanarak Ocak ayında tereyağının üretici fiyatının yüzde 39,8 oranında artmasına yol açtı. Avrupa genelinde tereyağının genellikle 250 gramlık ambalajlarda satılması, tüketicilerin bu ürün için sık sık alışveriş yapma zorunluluğu hissetmesine neden oluyor ve sonucunda tereyağı fiyatları rekor seviyelere ulaşıyor.

PANİK ALIMLARINA ÖNLEM

Süpermarketlerin, artan fiyatlar nedeniyle indirimli tereyağı kampanyaları düzenlemesi bekleniyor. Ancak marketler, müşterilerin panik alım yapmalarını engellemek amacıyla her biri 250 gram olan dört paketlik alım sınırı koydu. Bazı marketlerde, havyar gibi lüks ürünlerle birlikte tereyağı da özel güvenlikli raflarda korunmaya alındı.