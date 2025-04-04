Tereyağında Yeni Kriterler Belirlendi

YENİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ ile tereyağı ve sadeyağın ambalajlarında önemli değişiklikler yapıldı. Ürünlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için zorunlu özellikler belirlendi. Çeşnili tereyağı, sadeyağ, süt yağı, tereyağı ile yayık tereyağı gibi ürünler için kullanılan süt ve yoğurt, ilgili yönetmeliklere uygun olabiliyor. Söz konusu ürünlerin tat, koku, görünüm ve yapısında kendine has özellikler taşımaları, ayrıca “peroksidaz testine” negatif reaksiyon vermeleri gerekiyor. Üretim sırasında teknolojik gereklilik nedeniyle “starter kültür” kullanımı mümkün hale getirildi.

YÜZDE İKİ TUZ SINIRI

Tereyağında en fazla ağırlıkça yüzde 2 tuz bulundurulacak. Tuzdan elde edilen kuru madde miktarı, süt yağsız kuru madde miktarından ayrı değerlendirilecek. Tuz eklenmeyen tereyağı, en az ağırlıkça yüzde 82 süt yağı, en fazla yüzde 2 yağsız süt kuru maddesi ve yüzde 16 su içerebilecek. Tuz eklenmiş veya çeşnili tereyağında ise bu oranlar, en az ağırlıkça yüzde 80 süt yağı içermesi şeklinde belirlenecek. Çeşnili tereyağında, taklit ve tağşişe yol açabilecek herhangi bir çeşni maddesi kullanılamayacak. Ayrıca, sadeyağa ve çeşni maddesi bulunmayan tereyağına aroma verici eklenemeyecek.

ETİKETLEME KURALLARI YENİLENİYOR

Bu ürünlerin etiketlerinde, gıda adının temel görüş alanında bulunması zorunlu hale getirildi. Tuz ilave edilmemiş tereyağı için “tuz ilave edilmemiştir” ifadesi, tuz ilave edilen tereyağı için ise içindeki tuz oranı etiketin içindekiler bölümünde ağırlıkça belirtilmeli. Ayrıca, “tuzlu” veya “tuz ilave edilmiştir” ifadesi de etiketin temel görünüm alanında yer alacak. Çeşnili tereyağında kullanılan çeşni maddesi ve miktarı da gıda adıyla birlikte etiket üzerinde bulunacak. Eğer ürün tek bir hayvan türüne ait süt veya krema kullanıyorsa, bu hayvan türünün adı etiket üzerinde belirtilecek. Farklı hayvan türlerine ait sütler kullanıldığında ise “inek, koyun, keçi ve manda sütlerinden/kremalarından üretilmiştir” gibi ifadelerle bu durum açıklanacak; ancak etiketlerde hayvan türlerine ait görsellere yer verilemeyecek.

TÜKETİCİLERİN HAKLARI GÜVENCEDEN GEÇİYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu tebliğin özellikle tüketicilerin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve taklit ile tağşişin engellenmesi amacıyla tazelendiği vurgulandı. Önceki mevzuatta yer alan “yarım yağlı tereyağı”, “dörtte üç yağlı tereyağı” gibi ifadeler, tereyağının geleneksel bir ürün olmasının yanı sıra günlük diyetlerde yaygın tüketim göreceğinden, tüketiciyi yanıltıcı olması önlenmek amacıyla tebliğden çıkartıldı. Ayrıca, tereyağı ve sadeyağ dışındaki yağların etiket ve reklamlarında “bu tereyağı veya sadeyağ” algısı yaratacak yanıltıcı ifadeler ve görsellerin kullanımı yasaklandı.