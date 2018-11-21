Terim, Burak Yılmaz’ı ikna etti

Son dönem Trabzonspor’da sorunlar yaşayan Burak Yılmaz konusunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim harekete geçti.

Galatasaray’ın sezon başında gündeme gelen ancak Çin kulübü ile sorun yaşanmaması için transferi gerçekleşmeyen Modeste’nin Köln’e imza atmasının ardından rotasını eski gözağrısı Burak Yılmaz’a çevirdiği ortaya çıktı.

Yönetim, Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki golcü için düğmeye basarken, ilk hamleyi de Teknik Direktör Fatih Terim’le yaptı.

Aslan’ın hocasının hem Galatasaray’dan hem de A Milli Takım’dan öğrencisi olan Burak’ı telefonla arayarak Sarı-Kırmızılı takıma katılması konusunda ikna ettiği bildirildi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’m da menajeriyle yıllık ücret için anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Galatasaray’ın Trabzon’dan 2.1 milyon euroluk alacağına karşılık bonservisini alması halinde Burak Yılmaz’a yıllık 3 milyon euro verecek. Trabzon’a 1.5 milyon euro bonservis ödenirse Burak’a senelik 2.5 milyon euro ödenecek.

Fatih Terim, 2012-2013 sezonunda Cim-Bom’da şampiyonluk yaşadığı yıldız oyuncu ile yeniden bir araya gelecek. Burak, G.Saray’da 141 maça çıkıp, 82 gol atmış ve 23 asist yapmıştı.

HÜRRİYET