Terim: Burası Galatasaray! Hedef bitmez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica maçında yaşananlara değindi ve sarı-kırmızılı ekipte hedefin bitmeyeceğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularından Benfica maçını unutmalarını istedi. Tecrübeli hoca, “Burası Galatasaray! Burada hedef bitmez.” diye konuştu.

İmparator Fatih Terim Benfica’ya elenen futbolcularının beynini yıkadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularıyla yaptığı toplantıda hala iki kulvarda yarışın devam ettiğini belirterek, “Burası Galatasaray. Burada hedef bitmez. Sizlere her zaman güveneceğim” dedi

“İKİ KUPAYA ODAKLANIN”

Terim artık lig ve kupaya odaklandıklarını ifade ederek, “Burası Galatasaray. Burada hedef bitmez. Avrupa’dan elendik ama önümüzde iki kupa daha var. Bunlara motive olun” dedi.

“HEDEFE ULAŞACAK GÜÇTEYİZ”

Benfica önünde sergilenen mücadeleden çok memnun olduğunu vurgulayan Terim, “Böyle oynayın bana yeter. Lig ve kupada çok iyi bir performans sergileyerek hedefe ulaşmalıyız” ifadesini kullandı.

“AKHİSAR’I KÜÇÜMSEMEYİN”

Akhisar maçına da değinen Terim, “Rakibin puan cetvelindeki yeri sizi asla yanıltmasın. Akhisar’ın bizi ilk yarıda 3-0 yendiğini unutmayın. Rakibi küçümsemeden canınızı dişinize takarak savaşın” dedi.

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