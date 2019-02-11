Terim: Büyük travmalardan geldik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamasında büyük travmalardan geçtiğini söyledi.

Bu maça kadar Süper Lig’de 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 36 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 44 puanlı lider Medipol Başakşehir’in 8 puan arkasında 2. sırada bulunuyordu. Kendi taraftarı önünde oldukça tempolu bir oyun oynayan özellikle ilk yarıda Trabzonspor kalesini uzaktan şutlarla ablukaya alan Galatasaray sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran Sarı Kırmızılı ekip puanını 39’a çıkardı. Başakşehir’in de Erzurumspor ile sahasında berabere kalması sonucu puan kaybedince Galatasaray zirve yarışındakşi puan farkını 6’ya indirdi.

Mücadelenin ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Terim’in maç sonu açıklamaları:

“Sezonun en istekli maçını oynadık. Maçın kalitesi de çok yüksekti. İlk 20-30 dakika çok yüksek tempoyla oynadık. Maçın genelinde direk oynayan, direk pozisyona giren, oyunu kontrol eden bizdik. 3 puan önemli ama oyuncular oynadığı oyundan zevk aldı.”

“Daha çok maç var, üç puanlar çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 13 hafta çok büyük zaman. Burada bizi ilgilendiren sadece kendimiz, bizim kazanmamız ve puan kaybetmememiz. Siz kazanınca bir önemi var, kaybedince yok.”

“Başlarken de üç kulvarda başladık, şimdi de üç kulvarda devam ediyoruz. Benfica maçı bundan daha zor geçecek, inşallah geçmez. Sonra üç gün sonra Kasımpaşa”

“Baktığımızda biz büyük travmalardan geliyoruz. Onun için her maç bizim için çok önem taşıyor. UEFA daha da önem taşıyor. Ligin ayrı bir önemi var, Türkiye Kupası da aynı şekilde önemli başka bir kupa. Umuyorum sakatlık olmaz, umuyorum az ceza yeriz.”

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