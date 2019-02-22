Terim: Günahı UEFA’nın boynuna

Galatasaray’ın Benfica ile oynadığı maçın ardından açıklama yapan teknik adam Fatih Terim, hakem hatalarına dikkat çekti.

İşte Terim’in açıklamaları;

“Bazı oyuncularımızan daha fazla katkı bekliyorduk ama olmadı.

Kupanın favorilerinden oynamakla zor oldu. Yine de oyuncularımı kutluyorum.

Benfica’yı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İki maça da hakemler damgasını vurdu.

İlk maçta olmayan penaltı, ikinci maçta olmayan ofsayt! Günahı UEFA’nın boynuna.

Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımımızı ocakta attık, ikincisini de haziranda atacağız.

Avrupa Ligi’ne veya Şampiyonlar Ligi’ne daha güçlü ve buralarda ileriye gidebilecek bir takımla geleceğimize herkes emin olabilir.

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