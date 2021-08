Terim: Hata yaptı, cezasını çekiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı öncesi Marcao hakkında değerlendirmede bulundu.

Randers karşısında turu geçen taraf olmak istediklerini söyleyen Fatih Terim, gündemin öne çıkan konusu Marcao konusunda ise, “Marcao bir hata yaptı. Cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor” dedi.

İşte Terim’in açıklamalarından satır başları:

Randers’ı analiz ettik. Mücadele gücü yüksek, bire birde agresif ve tempoyu yükseltebilen, temaslı oynayan bir takım. İkili maçlarda dikkatli olmak gerekiyor. Nasıl olsa 2. maç var dememek gerekiyor. En iyi sonucu almak istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Gruplara kalacak olan takımın Galatasaray olmasını diliyorum ve oyuncularıma inanıyorum.

“Marcao bir hata yaptı”

Marcao bir hata yaptı. Cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor. Galatasaray değerlerini, camiamızın en önemli isimlerinden öğrenmemekle kalmayıp aynı zamanla onlarla yaşayarak öğrendim. Galatasaray değerlerini, menfaatlerini sadece dün değil, bundan sonra da en iyi şekilde koruyacağıma herkes emin olabilir. Değerlerimizden taviz vermeden, kulüp çıkarlarına göre karar vereceğimiz. Kosecki ve Felipe Melo olayları deniyor. Her antrenmanda, soyunma odasında çeşitli hadiseler olur. Ancak bunlar bizim alanımızdır. Biz kimseden bir şey saklamıyoruz. Sadece bizde değil, futbol aleminde her antrenmanda, her koridorda çeşitli olaylar oluyor. Ama bunlar sabah biter, öpüşülür, ayrılırlar. Bu bizim olay. Ama bu olay akredite alanda gerçekleşti. Bunu yönetmek o kadar kolay değil. Kimseden bir şey saklamıyoruz, ama birilerinin dediklerine göre de hareket etmeyeceğiz. Galatasaray menfaatlerini koruyarak ama değerlerinden de taviz vermeden devam edeceğiz.

“Marcao’nun yerine transfer konuşmak için çok erken”

7 Eylül’e kadar transferle ilgili tasarruflarımız olacağını zaten söylemiştim. Futbol dinamik bir oyun. Biz hiç kimsenin deklarasyonu ya da baskısıyla hareket etmeyiz. İşin teknik kısmını ben konuşurum, idari kısmını yönetim konuşur ve son kararı başkan verir. Şu an Marcao’nun yerine transfer konuşmak için çok erken. Muhakkak herkes düşüncesini söylemekte özgürdür. Ancak bunu dikte ettirip, Galatasaray’ı kaosa sürükleme çabaları hoş değil. Bu anlamda başkanımızın da son açıklamalarına %100 katılıyorum.

“Burada yapan da yapılan da bizim oyuncumuz”

Bütün arkadaşları ve Galatasaray camiası Kerem’i en iyi şekilde destekledi. Burada yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Kararı biz veririz. Suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atmayız. Mağdur olanı ise yalnız bırakmayız. Kerem’in gençliğinden bahsediyoruz. Ancak Marcao da 35 yaşında değil, aralarında 2 yaş var. Kerem’i toparlayacağız. Bu olayın disiplinle bir alakası da yok. O an verilen reaksiyondur. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız, ne de mağdur duruma düşüreni yalnız bırakırız! Bu olayın sahada olması herkesin iştahını kabarttı. Ancak Galatasaray biz bu işlere tokuz.

“Mbaye Diagne, bize katkısı olan bir futbolcu”

Mbaye Diagne, bize katkısı olan bir futbolcu. Takıma çok geç katıldı. Kadronun her parçasını kullanırım ama gitmesi gereken varsa gider. Diagne iyi gidiyor, üst üste de oynuyor, inşallah daha da iyi şeyler yapacak diye düşünüyorum.

“Oğulcan konusunda, başkanlar konuştular, anlaştılar.”

Oğulcan konusunu biliyorsunuz. Tahir Kıran ile konuşup anlaşırız demiştim. Başkanlar konuştular, anlaştılar. Oğulcan konusunda, başkanlar konuştular anlaştılar. Bir genç alıyoruz da 3 tane genç veriyoruz gibi bir durum olmasın. Ali Yavuz tamamen verilmiştir ama Ali Yavuz alınacağı zaman ilk alacak takım Galatasaray’dır.

“Stat yetişmiyor”

Stat yetişmiyor bir defa. Yazışmaları da gördüm. Maalesef iki hocamız, dün ben telefonla görüştüm. Maalesef Hatay maçını Türk Telekom Arena’da oynayamayacağız. Oynayıp oynanmayacağını bilmiyorum. Randers kurasının ilk maçının deplasmanda olmasına sevinmiştik ama rövanşa da yetişemeyebilir. Zaten ilk maçının yetişmeyeceğini biliyorduk. İlk iç saha maçını Ali Sami Yen’de oynayamama burukluğunu yaşıyoruz. Artık Mars’a randevulaşılan bir dönemde biz bu aksamaları yaşıyoruz. Büyük ihtimalle Olimpiyat Stadı’nda oynayacağız. İlk iç saha maçını stadımızda oynayamayacağız, ikincisini bilemem. Açıkçası o hayalimiz buruk oldu. Yüzde elli de olsa, daha fazlası da olsa, taraftarla çok hoş birleşme olacaktı. Özlemiştik de. Maalesef sahamız Hatayspor maçına yetişmiyor. Olimpiyat’ta oynayacağız.