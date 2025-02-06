Terim’li Al Shabab 5-1 Galip Geldi!

AL SHABAB GALİBİYETLE TANIDIKLIYOR

Fatih Terim’in teknik direktörlük yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi’ndeki mücadelesinde Al Khaleej’i 5-1 gibi etkileyici bir skorla geçti. Bu karşılaşmada Al Shabab’ın gollerini 25. ve 90. dakikada Hoedt, 63, 77 ve 89. dakikalarda ise Hamdallah kaydediyor.

Konuk ekip Al Khaleej, maçta yalnızca 45. dakikada Al Salem’in attığı golle skor bulabiliyor. Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, iç sahada oynadığı maçlarda 4’te 4 yaparak güçlü bir performans sergiliyor. Bu galibiyetle birlikte Al Shabab, puanını 32’ye yükseltiyor, Al Khaleej ise 27 puanda kalıyor.