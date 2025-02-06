More
Spor

Terim’li Al Shabab 5-1 Galip Geldi!

terim-li-al-shabab-5-1-galip-geldi

AL SHABAB GALİBİYETLE TANIDIKLIYOR

Fatih Terim’in teknik direktörlük yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi’ndeki mücadelesinde Al Khaleej’i 5-1 gibi etkileyici bir skorla geçti. Bu karşılaşmada Al Shabab’ın gollerini 25. ve 90. dakikada Hoedt, 63, 77 ve 89. dakikalarda ise Hamdallah kaydediyor.

Konuk ekip Al Khaleej, maçta yalnızca 45. dakikada Al Salem’in attığı golle skor bulabiliyor. Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, iç sahada oynadığı maçlarda 4’te 4 yaparak güçlü bir performans sergiliyor. Bu galibiyetle birlikte Al Shabab, puanını 32’ye yükseltiyor, Al Khaleej ise 27 puanda kalıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bahçeli’nin Kalp Kapakçığı Yeniden Değiştirildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı başarılı bir şekilde değiştirilmiş, sağlık durumu stabil ve iyi olduğu belirtilmiştir.
Spor

Alanyaspor, Karagümrük’ü Farklı Mağlup Etti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Alanyaspor, Karagümrük’ü 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.