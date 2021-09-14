Terim, Marcao’ya forma veriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde cezası süren Marcao’ya Lazio maçında forma vermeye hazırlanıyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Lazio maçına odaklandı. Teknik direktör Fatih Terim, kritik mücadele öncesinde sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye çalışıyor.

Sarı kırmızılılarda kalede Fernando Muslera olacak. Sakatlığı süren Boey’in yerine sağ bekte yine Yedlin forma şansı bulacak.

Galatasaray’ın stoper ikilisi ise Lazio mücadelesinde değişecek. Ligde cezası devam eden Marcao’nun, Avrupa Ligi mücadelesinde Nelsson’un yanında olması bekleniyor.

Sol bekte ise şu ana kadar sezonun en istikrarlı isimlerinin başında gelen Van Aanholt görev alacak.

Fatih Terim, İtalyan temsilcisi karşısına güçlü bir orta saha kurgusuyla çıkmayı planlıyor. Teknik heyet; Taylan, Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau’yu birlikte oynatmayı düşünüyor.

Hücum hattında Morutan’ın forvet arkası yerine sağ kanatta değerlendirilebileceği öğrenildi. Sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.

Fatih Terim, ileri uçta görev vereceği ismi ise henüz belirlemedi. Deneyimli çalıştırıcı; Diagne, Muhammed ve Halil arasındaki tercihini son taktik antrenmanda yapacak.