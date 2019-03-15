Terim onayı verdi! Gidiyor

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Süper Lig’de şampiyonluk planları yapan Galatasaray’da bazı oyuncularla yolların ayrılacağı iddia edildi.

Sarı-kırmızılılarda yolların ayrılması gündeme gelen isimlerden biri de Fernando. Fernando, sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılacak mı? İşte yaşanan gelişmeler…

Devre arasında Serdar Aziz ve Garry Rodrigues’le yollarını ayıran, Eren Derdiyok’u da kadro dışı bırakan teknik direktör Fatih Terim, her fırsatta işaret ettiği temizlik furyasına Brezilyalı oyuncu Fernando Reges’i de dahil etti.

Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Sambacı, Avrupa Ligi’nde Benfica’ya karşı oynanan ilk maçta da sahanın en kötüsü olarak dikkat çekmiş ve hocası tarafından sert bir dille uyarılmıştı.

Ligde en son Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen ve ardından sakatlanan Fernando, iyileşmesine rağmen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Antalyaspor karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilmedi.

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