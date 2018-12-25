Terim’den flaş Robinho kararı

Galatasaray’ın yeniden başına geçen Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor’un Brezilyalı oyuncusu Robinho hakkında kararını verdi.

Sivasspor ile transfer görüşmelerini sürdüren Robinho’nun adı Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile birlikte anılıyor. Sar-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Brezilyalı futbolcu hakkındaki kararını verdi. Terim’in 34 yaşındaki yıldızın transferine karşı çıktığı belirtildi. Tecrübeli hoca, takımı gençleştirmek istediğini söyleyerek Brezilyalı futbolcunun alınmasını veto etti.

Geçtiğimiz sezonun başında ise bedelsiz olarak Sivasspor’a transfer olan Robinho’nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yıldız oyuncu, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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