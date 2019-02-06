Terim’in acı günü! Hayatını kaybetti

Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Talat Terim, Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Galatasaray Kulübü’nden de Talat Terim için başsağlığı mesajı yayınlandı. Sarı kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yayınlanan mesajda “Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’in babası Talat Terim’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim’e ve Terim Ailesi’nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Bir süredir Adana’da bir hastanede yoğum bakım servisinde tedavi altında tutulan Talat Terim 94 yaşındaydı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Cumartesi akşamı oynanan Alanyaspor maçının ardından, gece geç saatlerde Adana’ya gitmişti…

HÜRRİYET