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Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Etkilendi

TERLİK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Siirt’in Gökçebağ beldesindeki terlik fabrikasında çıkan yangın sonucu 11 kişi dumandan etkilendi. Olay, gece saatlerinde beldeye bağlı Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi’nde, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin gayretleri sayesinde yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangından etkilenen 11 kişi, UMKE ekibi tarafından ayakta tedavi aldı. Yangın sonucunda fabrikada maddi hasar oluştu ve yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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