Termal Otel İncelemesi Gerçekleştirildi

İNCELEME VE BİLGİ ALIMI

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, onarım çalışmaları süren termal otelde inceleme yaptı. Kozluk ilçesi Taşlıdere köyü sınırlarında bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresi’nde bulunan otele gelen Canalp ve Nasıroğlu, burada çalışmaları gözden geçirerek, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

ONARIM ÇALIŞMALARININ DURUMU

25 yıldan beri romatizma hastalıkları, eklem kireçlenmesi, omurilik rahatsızlıkları, cilt ve nörolojik sorunlar, spor travmaları ve ortopedik problemler gibi birçok sağlık alanında hizmet veren termal otelin onarım çalışmalarının yüzde 75’i tamamlandı. Yapılan planlamalara göre, otelin 2 ay içerisinde yeniden hizmete girmesi hedefleniyor.

ÖNEMLİ

