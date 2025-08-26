Termal Su Kaynağı Kapatıldı

İKİ YAŞLI ÇİFTİN TRAJİK ÖLÜMÜ

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyündeki termal su kaynağının yakınında, İbrahim Akkoç (75) ve eşi Şerife Akkoç’un (75) acı bir şekilde hayatını kaybetmesi üzerine, güvenlik önlemleri artırıldı. “Hışıldak” olarak bilinen termal su kaynağı, yaşlı çiftin yaşamını yitirmesinin ardından, güvenlik amacıyla toprakla kapatıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

23 Ağustos tarihinde, bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar, iki cansız bedeni görerek durumu hemen yetkililere bildirdi. Yapılan soruşturmada, cesetlerin İbrahim ve Şerife Akkoç’a ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, su kaynağının üzeri kapatılarak bölgeye “Dikkat tehlikeli ve yasak” ibareli bir tabela yerleştirildi. Bu durum, yerel halkta büyük üzüntüye ve endişeye yol açtı.