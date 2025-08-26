Haberler

Termal Su Kaynağı Kapatıldı

İKİ YAŞLI ÇİFTİN TRAJİK ÖLÜMÜ

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyündeki termal su kaynağının yakınında, İbrahim Akkoç (75) ve eşi Şerife Akkoç’un (75) acı bir şekilde hayatını kaybetmesi üzerine, güvenlik önlemleri artırıldı. “Hışıldak” olarak bilinen termal su kaynağı, yaşlı çiftin yaşamını yitirmesinin ardından, güvenlik amacıyla toprakla kapatıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

23 Ağustos tarihinde, bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar, iki cansız bedeni görerek durumu hemen yetkililere bildirdi. Yapılan soruşturmada, cesetlerin İbrahim ve Şerife Akkoç’a ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, su kaynağının üzeri kapatılarak bölgeye “Dikkat tehlikeli ve yasak” ibareli bir tabela yerleştirildi. Bu durum, yerel halkta büyük üzüntüye ve endişeye yol açtı.

ÖNEMLİ

Haberler

Adıyaman’da Oğlu Babasını Bıçakladı

Adıyaman'da bir baba, eşine şiddet sonrası oğlu tarafından bıçaklandı. 12 yaşındaki çocuk, annesine yapılan darbe karşısında babasına müdahale ederek onu ağır yaraladı.
Haberler

Cook, Trump’a Dava Açacaklarını Açıkladı

ABD Merkez Bankası üyesi Lisa Cook, Başkanı Trump'ın görevden alma kararını mahkemeye taşıyacak. Cook, Trump'ın yetkisi olmadığını savunarak görevine devam edeceğini ifade etti.

