Terme Belediyesi, Öğrenciler İçin Okul Çalışması Yürüttü

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

Terme Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin temiz, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için okullarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul yollarındaki bozuklukları yeniden düzenledi. Ayrıca, bahçelerde ot temizliği ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Oyun alanları ve okul bahçelerinde yapılan düzenlemeler, öğrencilerin daha güvenli alanlarda zaman geçirmesini sağladı.

OKULLAR YENİ DÖNEME HAZIR

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, eğitim kurumlarını yeni döneme hazırladı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, gerçekleştirilen çalışmaların öğrencilerin huzurlu bir şekilde eğitim hayatına başlaması için büyük önem taşıdığını belirtti. Kul, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Amacımız, öğrencilerimizin yeni eğitim-öğretim yılına pırıl pırıl okullarda başlamasıdır.” ifadelerini kullandı.

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Yapıldı

Balıkesir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, Zağnos Paşa Camisi'nde çocuklar ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşmalar yapıldı, hediyeler verildi ve ikramlar sunuldu.
Bingöl’de Eğitim Alışverişi Yoğun

Bingöl'de, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişleri artarken, velilerin mağazalara yoğun ilgi gösterdiği bildiriliyor. Esnaf, bu durumun piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti.

