Terminal Kadıköy, 30 Ağustos’u Kutluyor

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

Terminal Kadıköy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Yeni Türkü konseriyle kutlayacağını açıkladı. Terminal Kadıköy’ün kültür, sanat ve buluşma mekanı olan Platform Sahnesi, bu özel günü etkinliklerle dolu bir buluşmaya dönüştürecek. Kentin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, sadece gastronomi değil, sanat ve eğlenceyle de iç içe bir atmosferde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacak.

KORTEJ ALANI VE GÜN BOYUNCA SÜREN ETKİNLİKLER

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Terminal Kadıköy’de yer alan tarihi tren üzerindeki balmumu heykeline selam duran kortej alanı gezilecek. Platform Sahnesi’nde ise gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Saat 19.30’da başlayacak Yeni Türkü konseri öncesinde, etkinlik alanında DJ performansı sergilenecek. Yeni Türkü’nün unutulmaz şarkıları, Zafer Bayramı coşkusunu Terminal Kadıköy’ün atmosferinde İstanbullularla buluşturacak. Terminal Kadıköy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu paylaşmak isteyen herkesi davet ediyor.