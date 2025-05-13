Terör Mücadelesinin Ekonomik Maliyeti Büyüktür

TERÖRÜN EKONOMİYE MALİYETİ

41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye olan maliyetleri, hem doğrudan hem de dolaylı etkilerle ortaya çıkıyor. Terör nedeniyle yapılmayan işler, hesaplamalarda 2 trilyon dolara yakın bir maliyet oluşturuyor. Bu rakamlar üzerine çeşitli incelemeler yapılabilir. Ancak artık terörden arındırılmış bir döneme girdik ve dolaylı faydaların yaşanması için uygun bir zemin oluştu. Ekonomik kalkınma açısından bu durum oldukça kritik öneme sahip.

YATIRIMLARA DEVAM EDİYORUZ

Terör sorununa bakmadan yatırımlarımıza sürdürüyoruz. Elbette, bazı durumlarda yatırımlarımıza engeller çıkarıldı. Ancak biz bunları aşarak yolumuza devam ettik. Özel sektör yatırımlarının istenilen seviyeye ulaşmadığını gözlemledik. Devlet olarak yatırımlarımızı hayata geçirmiş olsak da, özel sektör benzer bir şekilde yaklaşmadı. Ancak şimdi huzur ve güven ortamının oluşması, gelecekte bu potansiyeli tam anlamıyla değerlendirmemize olanak tanıyacak.

BÖLGENİN KALKINMASINA KATKISI

Terörün yıkıcı etkileri kısa sürede hissedilirken, yapılan yatırımların meyvelerini toplamak daha zaman alabiliyor. Kalkınma hedeflerimize ulaşmak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sağladığı katkılar önemli bir rol oynayacak. Bu bölgenin potansiyeli, süreç tamamlandığında en üst düzeye çıkacak.