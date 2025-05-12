Terör Örgütü Pkk, Çağrısına Uyarak Silah Bıraktı

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISINDAN KONGREYE GİDEN SÜREÇ

Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan’ın “silah bırakın” çağrısından aylar sonra bugün kongresini topladı ve silah bırakma kararını duyurdu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yeni yasama yılı açılışında DEM Parti sıralarını ziyaret ederek milletvekilleriyle tokalaşmasının ardından Terörsüz Türkiye süreci hakkında gelişmeler yaşanıyor.

BAHÇELİ’DEN ÖCALAN’A CEVAP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin yeni yasama yılının açılışında DEM Parti sıralarını ziyaret etti ve milletvekilleriyle tokalaştı. Bahçeli, grup toplantısında teröristbaşının tecrit durumu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün bittiğini örgütünün tasfiye edileceğinin tek taraflı ilan etsin.” Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 43 ay aradan sonra ilk görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeyi yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye destek vererek “İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır” ifadelerini kullandı. “Milli mücadelede hiç kimse yan yana yürüdüğü arkadaşına Kürt mü, Türk mü, Alevi mi diye sormadı.” şeklindeki açıklamalarıyla sürece destek verdi.

DEM PARTİ’SİNDEN İMRALI’YA GÖRÜŞME TALEBİ

Bahçeli, DEM Parti’ye İmralı ile görüşme çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından DEM Parti, İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile görüşmek için başvuruda bulundu. DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası’na gitti. İmralı heyeti, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere de ziyarette bulundu ve Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti. DEM Parti heyeti, İmralı görüşmesinin ardından Kuzey Irak’a geçerek, KDP Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

ÖCALAN’IN AÇIKLAMASI VE PKK’DAN YANIT

İmralı’ya 3. kez giden DEM Parti heyeti, Öcalan’ın yazılı çağrısını okudu. Abdullah Öcalan “PKK kendini feshetmeli” derken, “Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” dedi. Öcalan’ın “silah bırakın ve kendinizi feshedin” çağrısının ardından PKK, “Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, PKK, fesih için Öcalan’ın kongreye başkanlık etmesini ve özgür bırakılmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Beştepe’de kabul etti ve bu görüşme yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK’nın kongrenin toplanmasının an meselesi olduğunu belirtmişti. Ardından terör örgütü PKK, kongrenin toplandığını duyurdu; ancak fesih kararına dair bir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Pervin Buldan ise “Hepimize hayırlı olsun.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.