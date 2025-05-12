Terör Örgütü PKK’nın Feshinin Nedeni

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANI’NDAN PKK’NIN FESHİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, PKK’nın kendini feshetme kararının, devletin sahadaki kararlılığı ve milletin teröre karşı sergilediği güçlü iradenin bir yansıması olduğunu duyurdu. Bayraktar, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, bu sürecin yalnızca bir terör örgütünün sona erişi olmadığını, aynı zamanda Türkiye’yi vesayet altına almak isteyen unsurların da yok olması anlamına geldiğini belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE POLİTİKASI

Cumhuriyetin temel niteliklerinin, milletin ortak değerleri ve birlikte yaşama arzusunun bu sürecin mihenk taşı olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve yüksek siyasi iradesiyle, Sayın Devlet Bahçeli’nin milli duruşu ve stratejik çağrılarıyla yürütülen ‘Terörsüz Türkiye’ politikası, ülkemizi tarihi bir eşikten geçirmektedir” dedi. Bakan, PKK’nın feshi kararının, devletin kararlılığı ve milletin teröre karşı gösterdiği kararlılığın neticesi olduğunu ifade etti.

KARDEŞLİK İKLİMİNE KAPI ARALANIYOR

Bayraktar, bu sürecin yalnızca bir terör örgütünün sona erişi olmadığını, Türkiye’yi vesayetle çevrelemek isteyen yapıların da çöküşünü ifade ettiğini belirtti. “Terörsüz Türkiye” hedefinin artık bir ifade değil, milletçe inşa edilen ortak bir geleceğin somut bir parçası haline geldiğini söyledi. Bayraktar, “İç cephemizi güçlendirdiğimiz ve kardeşlik iklimini sarsılmaz bir şekilde tesis ettiğimiz bir geleceğe kapı aralıyoruz” ifadesini kullandı. Son olarak, terörle mücadelede hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle anarak, gazilere de şükranlarını sundu.