Terör Örgütü PKK, Silahları Bıraktı

PKK’NIN SILAHLARI BIRAKTIĞINI DUYURMASI

Terör örgütü PKK, silahlarını bıraktığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta kongresini gerçekleştirdiğini bildirerek, bugün bu kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Örgüt, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyuruyor. Yapılan açıklamalara göre, kongreye ilişkin sonuç bildirgesinde Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısı yapıldı.

SÜRECİN İLERLEYİŞİ

PKK’nın kendini feshetmesiyle birlikte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yetkilileri, sürecin aşama aşama ilerleyeceğini belirtti. Olumlu adımlara karşılık başka olumlu adımların gelebileceği vurgusu yapıldı. Ankara, PKK’nın tüm unsurlarıyla feshini bekliyor. Bu aşamadan sonra silahların teslimi gündeme gelecek. Silahların teslimiyle ilgili yol haritasının tam olarak netleşmesi bekleniyor.

YASAL DÜZENLEMELERİN GÜNDEME GELİŞİ

İkinci aşamada yasal düzenlemelerin gündeme geleceği düşünülüyor. Türkiye içerisinde eylemlere karışmamış ve dağda bulunan terör örgütü üyeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Üst düzey PKK’lı teröristlerin durumu konusunda üçüncü bir ülke seçeneği üzerinde düşünülüyor. Ayrıca infaz düzenlemesiyle ilgili olarak da beklenen değişiklikler var. DEM Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının iyileştirilmesi için adımlar atılmasını bekliyor.

Gelişmelere dair MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı heyetinde bulunan DEM Partili Ahmet Türk’ü telefonla aradı. Türk, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, “Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyor ve emeğine büyük saygı duyuyorum.” ifadesini kullandı. Süreçte Bahçeli’nin rolüne vurgu yapan Türk, “Bu çağrı önemli bir riskti ancak Türkiye’nin geleceği için bu riski aldı. Aldığı risk, onurlu bir barışın sağlanmasına büyük katkı sundu.” diye belirtti. MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan de sosyal medyadan açıklamalarda bulunarak, “Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde en derin yaralarımız sarıldı, kan ve kin devri kapandı.” dedi.