Terör Örgütüne Finans Sağlayanlara Yönelik Soruşturma

SUÇLAMALAR VE İTİRAFLAR

C.B isimli itirafçı, terör örgütü DHKP/C’ye finans sağlayan şahıslar hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar paylaşıyor. 2014-2016 yılları arasında, Şişli Belediyesi’nden 400 bin lira, Sarıyer Belediyesi’nden 550 bin lira, Maltepe Belediyesi’nden ise 650 bin lira aktarıldığını belirtirken, dönemin Ataşehir belediye başkan yardımcısının da bir şüpheliye sıkça para gönderdiğini ifade ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmada, yeni bilgilere ulaşılmış durumda.

ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ

Soruşturma çerçevesinde, DHKP/C bünyesinde faaliyet yürütmüş olan Doğan Karataş’tan, ihtiyaç komitesinde sorumlu düzeyde bulunduğu ve örgüte mali destek sağlamak amacıyla kurum ve esnaftan para topladığı tespit edildi. Ayrıca, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir’in ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yaptığı belirleniyor. İtirafçı C.B, Doğan Karataş’tan örgüt için para alındığını ve bu şüpheliye Kalender Özdemir’in düzenli olarak para gönderdiğini iddia ediyor. Diğer bir iddiada ise, Maltepe Belediye Eski Başkan Yardımcısı Haydar Battal’ın da her ay bin lira para gönderdiği öne sürülüyor.

PARA AKIŞININ DETAYLARI

C.B, bir başka şüpheli olan Zafer Eskiköy’ün görevde olduğu dönemde, örgüte aylık 2 bin 500 lira para yardımı yapıldığını söylüyor. “Bu şahıs bu parayı örgüte yine belediyede çalışan Mahmut Serdar Kızılay aracılığıyla ya da bana direkt veriyordu. Zaman zaman Doğan Karataş’tan aracılığıyla parayı teslim alıyorduk.” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, C.B, şüpheli Mahmut Serdar Kızılay aracılığıyla, teknik başkan yardımcısı Sinan Çetiz ve özel kalemi Melih Morsünbül ile irtibat kurduklarını, organizasyon ihtiyaçlarını ilettiklerini belirtmektedir. Hatta Maltepe Belediyesi’nden alınan para konusunu anlatırken, “Başta olumsuz yanıt aldık, ancak daha sonra parayı kabul ettirdik.” diyor.

TOPLAM GELİR VE İDDİALAR

C.B, terör örgütünün Maltepe Belediyesi’nden topladığı gelirin yaklaşık 650 bin lira civarında olduğunu ifade ediyor. Sarıyer Belediyesi’nden de 550 bin lira elde edildikten sonra, bu paraların ne gibi yolla teslim alındığı da detaylandırılıyor. “Belediye Başkanı Şükrü Genç’in özel kalemi ile birçok kez görüştük, bu görüşmeler sonucunda bize paranın ödeneceği söylendi ve ödemeler yapıldı.” şeklinde devam ediyor. Şişli Belediyesi’nden ise, yaklaşık 400 bin lira aktarıldığını belirtmekte.