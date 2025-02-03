Terör Saldırısı: 14 Sivil Hayatını Kaybetti

SALDIRININ AYRINTILARI

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Münbiç’in güney girişinde, bir araca yerleştirilen bomba patladı. Bu terör saldırısında 14 sivil yaşamını yitirirken, 15 sivil de yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi ve ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN İNCELEMELERİ

Saldırıyı henüz üstlenen bir grup bulunmazken, yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde, SMO güçleri 9 Aralık 2024’te Münbiç’i teröristlerden temizlemişti.