Terör, Şırnak’ı etkiliyor; barış gerekli

TOPLANTIDA ŞIRNAK’IN DEĞERLERİ VURGULANDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak’taki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Öğretmenevi’nde bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Güler burada yaptığı konuşmada, “‘Türkiye Yüzyılı’ buluşmaları kapsamında güzel Şırnak’ımızı ziyaret etmekten ve sizinle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tüm Şırnaklı hemşehrilerime de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını da sizlere iletiyorum” dedi. Şırnak’ın, “Cudi’den Gabar’a uzanan dağları, verimli ovaları, tarihi derinliği ve kültürel zenginliğiyle yurdumuzun en müstesna şehirlerinden biri” olduğunu sözlerine ekledi. Hemen ardından, “Ancak bu kadim ve güzel şehir, yıllarca terör yüzünden potansiyelini ortaya koymakta zorlandı” ifadesinde bulundu.

GÜVENLİK VE HUZURUN YENİDEN TESİSİ

Bakan Güler, konuşmasında günümüzde durumun farklılaştığını belirterek, “Kahraman Mehmetçiğimiz, özverili emniyet teşkilatımız ve yürekli Güvenlik Korucularımız sayesinde huzur ve güven ortamı yeniden tesis edildi. Çok şükür terörden uzaklaşıp tehditlerin bertaraf edildiği bir ortama kavuştuk” diye konuştu. Devletin, Şırnak’ın zengin petrol üretim kabiliyeti, yenilenebilir enerji kaynakları, modern ulaşım projeleri ve tarımsal kalkınma hamleleri gibi alanlarda çalışmalar yaptığını vurguladı. Yıllar içinde Şırnak’ın, merkezi hükümetin çabaları ve yerel yönetimlerin etkin çalışmaları sayesinde büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

TARAMA VE KALKINMA PROJELERİ

Şırnak’ın artık enerji üretiminde Türkiye’nin gururu haline geldiğini ifade eden Güler, “Tarımda ve seracılıkta bölgesel marka, sporda ve kültürde yükselen bir değeriz” dedi. Şırnak’ın, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervlerine ev sahipliği yaptığını ve yeni yatırımlarla şehrin estetik bir görünüme kavuştuğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, “Her yeni yatırım, atılan her adım, Şırnak’ımızın bugünü ve geleceği için umutları yeşertiyor” şeklinde konuştu.

HUZUR ORTAMININ SÜREKLİLİĞİNE VURGU

Güler, huzur ortamının devam edeceğini belirterek, “Kaynaklarımız artık daha çok şehirlerimizin ve insanlarımızın hizmetinde olacak” dedi. Şırnak’ın gelecekte, dağlarında festivallerin yapıldığı, spor müsabakalarının coşkuyla geçildiği, tarımsal üretimin arttığı ve ticaretin canlı yürütüleceği bir şehir olacağını ifade etti. “Yegane hedefimiz, bu gelişimin kalıcı olmasını sağlamak ve Şırnak’ı Türkiye’nin marka şehirlerinden biri haline getirmektir” şeklinde bir mesaj verdi.

ORTAK MÜCADELE VE BİRLİK

Bakan Güler, tüm vatandaşların güvenlik, barış ve huzuru koruma görevini ciddiyetle yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Barışa ulaşmanın emek, huzurun sürekliliğinin ise fedakarlık gerektirdiğini belirtti ve “Bu kadim toprakları en güçlü şekilde kalkındıracak ve çocuklarımıza barış dolu bir gelecek bırakacağız” dedi. Ayrıca, “Şehrimizin kalkınması için gecesini gündüzüne katan değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum” diyerek toplantıyı sonlandırdı.