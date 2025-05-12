Terör Türkiye’nin Gündeminden Çıkıyor

TERÖR, TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKIYOR

Yarım asırdır devam eden terör sorunu sona erme yolunda önemli bir aşama kaydedildi. PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. Kongresinin sonuçlarını açıklayarak, kendini feshettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Türkiye genelinde, özellikle Diyarbakır’da, barış rüzgarları esmeye başladı. Diyarbakır’daki vatandaşlar ve esnaflar, bu süreçle ilgili olumlu düşüncelerini paylaşarak, durumu değerlendirdi.

BİRLİK VE BERABERLİK İFADESİ

Diyarbakırlı vatandaş Abdullah Emre Soygan, Türk ve Kürt halklarının kardeş olduğunun altını çizerek, “İyi karşılıyorum çünkü artık bu ülkede savaş olmasın. İnsanlar ölmesin, anneler ağlamasın. Kan dökülmeye gerek yok. Sonuçta hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız.” dedi.

Ramazan Karadağ ise bu kararın geç kalındığını ifade ederek, “Çok şükür oldu ve bitti. Milletteki mutluluğu ve sevinci ortadadır. Geç kalınmış ama gereken bir konu. Hepimiz bu işten bezdik. Bu süreçte hepimizin beklentileri var. Yatırımlar da olacak. Önceden buraya millet gelmeye korkuyordu.” şeklinde konuştu.

HUZUR ORTAMININ TALEBİ

Esnaf Şahin Elaltunkara, “Terörsüz Türkiye’nin 30 yıl önce olması gerekiydi. Geç kalınmış bir hareketti. Keşke 30 yıl önce olsaydı, keşke hiç olmasaydı. Artık kimse ölmesin herkes güllük, gülistanlık yaşasın. Dışardan turistler gelsin, memleketimizde burada herkes rahat etsin, esnafımız kazansın.” görüşünü paylaştı.

TURİZMİN GELİŞİMİ ÜZERİNE BEKLENTİLER

Esnaf Nedim Aba, silahların bırakılmasıyla birlikte turist sayısının artacağını belirterek, “Allah’ın izniyle, şehrimiz daha çok gelişecek. Sanayi bakımından da çok gelişiriz, turizm bakımından da inşallah biraz daha gelişiriz. Gelsinler bizi tanısınlar, kulaktan kulağa anlattıkları gibi değiliz. Gelen zaten hayran kalıyor, misafirperverliğimiz zaten en üst düzeyde.” ifadelerini kullandı. Abdullah Meşe ise, “Ölümlerin bitmesi ve huzur ortamının olmasını istiyoruz. Turistler zaten son zamanlarda çok fazla geliyordu, artık daha rahat ve daha fazla gelecekler.” diyerek bu sürecin önemini vurguladı.