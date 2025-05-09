Teröristbaşı, Silah Bırakma Çağrısı Yaptı

YENİ AŞAMADA ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ SÜRECİ

MHP lideri Bahçeli’nin açıklamaları ile başlayan teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne yönelik “Silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısı, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı bu çağrının ardından, örgütün silah bırakma ve fesih yönünde karar aldığı bildiriliyor.

ORGUTTEN BEKLENEN AÇIKLAMALAR GELİYOR

AK Parti’nin üst düzey yöneticileri ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK geçen hafta kongresini toplayarak fesih ve silah bırakma kararı aldı. Bu kararın kamuoyuna açıklanması planlanmış, ancak Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sebebiyle ertelenmiştir. Güvenlik kaynakları, örgütün bu kararları bir iki gün içinde duyuracağını belirtiyor. Türkiye gazetesinde yayımlanan habere göre, AK Parti ve devletin ilgili birimleri öngörülen sürece ilişkin adımları içeren bir taslak program hazırladı. Güvenlik birimleri bu hazırlıklarla ilgili Öcalan’la da görüşmeler yaptı.

AÇIKLAMALARA DİKKAT EDİLİYOR

AK Parti kaynakları, “Buradaki kritik eşik silah bırakılması ve fesihti. Bu aşama geride kaldıktan sonra artık önümüze bakacağız” ifadesi ile hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılmasıyla ilgili herhangi bir başlık olmadığını bildiren AK Parti kurmayları, “Ancak idari bazı adımlar atılacak. İmralı’da kendisine yardımcı olacak bir görevli bulunacak” açıklaması yaptı. Önümüzdeki dönem için ise toplumda yanlış anlaşılabilecek açıklamalar konusunda AK Parti, tedbir almak adına hazırlık yapıyor.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI VE DEM PARTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de partisinin grup toplantısında, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” dedi. Bu açıklamanın ardından DEM Parti heyeti, 26 Kasım 2024’te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

DEĞİŞİMİN HABERCİSİ İLK GÖRÜŞMELER

DEM Parti’nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık 2024’te gerçekleşti. İkinci görüşme ise 22 Ocak 2025’te yapıldı. DEM Parti heyeti, farklı partileri ziyaret ettikten sonra, 16 Şubat 2025’te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yapan heyet, Öcalan’ın mesajını duyurdu. Öcalan “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” dedi. Açıklama öncesi Öcalan’ın İmralı Adası’nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.