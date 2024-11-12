Teröristlere Ait Silahlar Ele Geçirildi

KAHRAMAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NDEN BAŞARILI OPERASYON
Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi” denildi.
ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR VE MÜHİMMAT
Paylaşımda, gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen malzemelere dair detaylar şu şekilde verildi: “RPG-7 roketatar, MG-3 makineli tüfek, 2 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 23 AK-47 piyade tüfeği, tabanca, av tüfeği, 12 havalı tüfek, 2 dürbün, 24 silah üstü gündüz görüş dürbünü, 5 muhtelif nişangah, 50 muhtelif keskin nişancı tüfeği dürbünü, telsiz, fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar, 2 lazer mesafe ölçer.”