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Teröristlerin Etkisiz Hale Getirilmesi Açıklandı

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TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgeleri içerisinde 3 PKK/YPG’li teröristin ve Pençe-Kilit Operasyonu sahasında 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu operasyonlar, Türkiye’nin terörle mücadelesinin sürdüğünü gösteriyor.

OPERASYONLARIN AMAÇLARI

Gerçekleştirilen bu operasyonlar, ülkenin güvenliğini sağlamak ve terör tehditlerini ortadan kaldırmak amacı taşımaktadır. Terör örgütleri üzerinde sürdürülen bu baskı, bölgedeki istikrarı artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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