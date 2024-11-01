Teröristlerin Etkisiz Hale Getirilmesi Açıklandı

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

MSB’den yayımlanan açıklamada dikkat çekici ifadeler yer aldı: “Nefesimiz enselerinde!” Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi de etkisiz duruma getirdi.

MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, bölgede yürütülen mücadelenin her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz olarak süreceği vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, kararlılığı ve etkinliği ile terörle mücadeledeki azmini sürdürüyor.