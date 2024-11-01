“Teröristlerin TUSAŞ’a Giderken İzledikleri Rota”

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ’NE YAPILAN TERÖR SALDIRISI

Geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ) Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki merkezine gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit olmuş ve 2’si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. TUSAŞ’a saldırıyı düzenleyen PKK’lı teröristlerin, Ankara’ya gitmek için kullandıkları güzergah ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, TUSAŞ’taki terör olayını gerçekleştiren PKK üyeleri Rojger kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek’in İliç veya Kemaliye ilçesinden Divriğe geçtikleri belirtiliyor. Divriği’den Kangal’a ulaştıktan sonra burada yemek yedip, 12 bin lira karşılığında kiraladıkları bir taksiyle Ankara’ya hareket ettikleri tespit edildi.

SALDIRIDAN BİR GÜN ÖNCE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Teröristlerin saldırı öncesinde TUSAŞ’a gasp ettikleri başka bir taksiyle gittikleri belirlendi. İki teröristin görüntüsü, olaydan bir gün önce Kangal ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin paramotor ile hareket etmiş olabileceğini ifade etti. Sırtlarındaki çantada bomba bulunduğu düşünülen teröristlerin, Kangal’da kiraladıkları taksinin sürücüsü gözaltına alındı. Teröristlerin Divriği ve Kangal’daki hareketleri ve temas ettikleri kişiler üzerinde derinlemesine inceleme yapılmakta.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne ait 470’ten fazla noktanın hedef alındığını ve aralarından sorumlu düzeyde olanlar dahil 213 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

KADIN TERÖRİSTİN AĞABEYİ GÜVENLİK AMİRLİĞİ YAPMIŞ

Hain saldırıda kendini patlatan teröristlerden biri olan İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek’in ağabeyinin 13 yıldır Çiğli Belediyesinde görev yaptığı ortaya çıktı. Ağabey Davut Alçiçek’in, belediyede silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı ve saldırı sonrasında işe gelmeyi bıraktığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından teröristin ağabeyinin belediye tarafından işten çıkarıldığı bildirildi.

BAKAN TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, Kahramankazan’daki TUSAŞ tesisine yapılan terör saldırısına dair görüntüleri paylaşanlar hakkında soruşturma açılacağını belirtti. “Hem sosyal medya paylaşımları ile ilgili 9 ilde tespit edilen 30 kişi vardı, onlarla ilgili soruşturma açılacak. Hem de o rehine görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacak ve takip edilecek.” diyen Tunç, sosyal medya platformlarında dezenformasyonla mücadeleye devam ettiklerini ifade etti.