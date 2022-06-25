Teröristlerle fotoğrafı çıkan HDP’li vekilin oğlu gözaltında

Teröristlerle fotoğrafı çıkan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne 20 Haziran’da gönderilen e-posta ile “Muhammed Cihad Cemre isimli şahıs Kandil’e PKK’lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil’de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum” ihbarında bulunuldu.

İhbar ile ilgili yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle aranan şahıslar ile ihbarda adı geçen Muhammed Cihad Cemre isimli şahsın kırsal alanda çekildiği anlaşılan birden çok fotoğrafta birlikte yer aldıkları tespit edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, istihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekiplerince Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde günü gerçekleştirilen operasyonda, Muhammed Cihad Cemre gözaltına alındı.

Cemre’nin evindeki aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.