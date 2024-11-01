Teröristlerle Mücadelede Etkili Operasyonlar Başlatıldı!

SURİYE’DE PKK/YPG’LİLER HEDEFTE

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz duruma getirildiği ifade edildi.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Açıklama içerisinde “Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek.” ifadesi yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlılığı ve cesareti, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi konusunda kendini gösteriyor. “Nefesimiz enselerinde!” vurgusu, bu mücadelenin ne denli önem taşıdığını ortaya koyuyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonları, terörle mücadeledeki kararlılığını sürdürürken, güvenlik tehditlerini bertaraf etmek için gereken her türlü önlemi almaya devam ediyor.