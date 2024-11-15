More
Gündem

“Terörle Mücadele Hakkında Bilgilendirme”

terorle-mucadele-hakkinda-bilgilendirme

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA GÜNCEL BİLGİLER

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadeledeki son durumu açıkladı. Aktürk, yapılan operasyonlar ve alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, devletin güvenliğini sağlamaya odaklandıklarını belirtti.

SON OPERASYONLAR VE GÜVENLİK STRATEJİLERİ

Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda, terörle mücadelenin sadece askeri değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alındığını vurguladı. “Terörle mücadelemiz, stratejilerimiz ve yapılan operasyonlarla etkin bir şekilde sürüyor” diyen Aktürk, güvenlik güçlerinin bu alandaki kararlılığının sürdüğünü ifade etti.

GELECEK ADIMLAR VE PLÂNLAR

Aktürk, terörle mücadelenin sürekliliğine dikkat çekerek, “Bu süreç, ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef alarak hız kesmeden devam edecektir” şeklinde konuştu. Ayrıca, alınan sonuçlar ve hedeflerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Bu bağlamda, önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan Kurum, Bowen ile Bir Araya Geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Avustralya'nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüşme gerçekleştirdi.
Gündem

Rize’deki Deprem: Kötü Senaryoları Düşünmeliyiz

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Ersoy, Rize'deki depremin ardından burada fay hattı bulunmadığını belirterek, kıyı sakinleri için olası tehlikelere dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.