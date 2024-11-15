“Terörle Mücadele Hakkında Bilgilendirme”

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA GÜNCEL BİLGİLER

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadeledeki son durumu açıkladı. Aktürk, yapılan operasyonlar ve alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, devletin güvenliğini sağlamaya odaklandıklarını belirtti.

SON OPERASYONLAR VE GÜVENLİK STRATEJİLERİ

Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda, terörle mücadelenin sadece askeri değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alındığını vurguladı. “Terörle mücadelemiz, stratejilerimiz ve yapılan operasyonlarla etkin bir şekilde sürüyor” diyen Aktürk, güvenlik güçlerinin bu alandaki kararlılığının sürdüğünü ifade etti.

GELECEK ADIMLAR VE PLÂNLAR

Aktürk, terörle mücadelenin sürekliliğine dikkat çekerek, “Bu süreç, ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef alarak hız kesmeden devam edecektir” şeklinde konuştu. Ayrıca, alınan sonuçlar ve hedeflerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Bu bağlamda, önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verildi.