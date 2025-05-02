“Terörle Mücadelede Büyük Başarılar Elde Ettik” Bakan Güler, TSK ile Kuzey Kıbrıs’taydı. Kıbrıs’ın Güvenliği Her Zaman Önceliklidir. Türkiye, Haklarını Kararlılıkla Kullanacak

TERÖRLE MÜCADELEDE ELDEN GEÇEN BAŞARILAR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında incelemelerde bulundu. Tümen’de görevli Mehmetçiklere hitap eden Bakan Güler, TEKNOFEST dolayısıyla KKTC ve 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı; her geçen gün risk ve tehditlerin arttığı hassas bir süreçten geçiyoruz. Jeopolitik ehemmiyeti yüksek bir coğrafyada bulunan ülkemizin bu kritik süreçte çok yönlü tehdit ve tehlikelere karşı daima güçlü ve uyanık bulunması bir zorunluluk arz etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de ülkemizin bekası asil milletimizin güvenlik ve huzuru için İstiklal Harbimizden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Kahraman personelimizin üstün gayretleri ile yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik” dedi.

TERÖRÜN SILAH BIRAKMA SEVİYESİNDE

Gerçekleştirilen operasyonlarla terörün silah bırakma seviyesine getirildiğine dikkat çeken Bakan Güler, “Operasyonlarımızla eş zamanlı olarak hudutlarımızın emniyetini de en yoğun ve en üstün tedbirlerle sağlarken Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de tereddütsüz ve tavizsiz koruyoruz. Bunun yanı sıra pek çok coğrafyada küresel ve bölgesel güvenlik, barış ve istikrar için etkin roller üstleniyoruz. İcra ettiğimiz tüm bu görevlerle uluslararası güvenlik mimarisinin etkin ve vazgeçilmez üyelerinden biri haline gelmiş durumdayız. Sizler de bu misyonun güzide ve fedakar mensupları olarak hem kahraman ordumuzun hem de devletimizin etkinliğini Kıbrıs’ta gösteriyorsunuz” şeklinde konuştu.

KIBRISLI SOYDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ HER ZAMAN ÖNCELİKLİ

Bakan Güler, Kıbrıslı vatandaşların güvenliği ve huzurunu her zaman öncelikli konu olarak belirtti. “Yarım asır önce Kıbrıs Türk’ünün maruz kaldığı zulüm ve baskılar karşısında kahraman ordumuzun büyük bir başarıyla gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı; en başta soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, Ada’daki herkes için güvenlik, barış ve istikrarın anahtarı olmuştur. Ayrıca bu harekat; ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz’de tarihi hak ve çıkarlarımızın korunma konusundaki kararlılığımızı da açıkça göstermiştir. Garantör ülke sıfatıyla uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde iki aşamada gerçekleştirdiğimiz bu harekatta Türk askerinin üstün yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı ve fedakarlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır” dedi.

TÜRKİYE NİHAİ OLARAK OLUBİTTİYE İZİN VERMEYECEK

Bakan Güler, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Büyük bir kahramanlık örneği sergileyen 39’uncu Piyade Tümenimizin mensupları, burada tarihi bir vazife icra ediyor. Kıbrıs’ın stratejik konumuna atıfta bulunarak Türk askerinin varlığının Ada’nın yanı sıra bölgedeki genel güvenlik ve istikrar açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Enerji kaynaklarının keşfi ile birlikte; çeşitli aktörlerin Rum tarafına yönelik desteklerin arttığını belirtirken, “Bu bağlamda, bazı üçüncü tarafların, Rum kesimi ile gerçekleştirdiği tek taraflı anlaşmalar ve askeri tatbikatları dikkatle takip ediyoruz. Ülkemizin hak ve menfaatlerini zedelemeye dönük her türlü girişime karşı gerekli önlemleri kararlılıkla alıyoruz” dedi.

TÜRKİYE HAKLARINI KARARLILIKLA KULLANACAK

Türkiye’nin tarih boyunca Akdeniz’e yön veren güçlerden biri olduğunu ifade eden Güler, “Bugün de tarihinde sorumluluğunu sürdürecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çıkarlarının korunması için uluslararası hukuka bağlı olarak sahip olduğu tüm hakları kararlılıkla kullanacaktır. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teyit etmeyen hiçbir çözüm formülü kabul edilemez” diye belirtti.

Son olarak, Türkiye’nin güvenlik, barış ve istikrar konularındaki kararlılığını yineleyerek, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Güler, “Bu tarihi görevi büyük bir özveri ile yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Tüm devlet büyüklere ve gazilere saygılarımı sunuyorum” dedi.