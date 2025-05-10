Terörle Mücadelede Kararlıyız, Bekliyoruz

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ’NİN AÇIKLAMALARI

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya’da düzenlediği İç Anadolu Bölgesi Çalıştayı’na katıldı. Çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin terörle olan mücadelesine dikkat çekti. Destici, “Hepimiz, ‘Terörsüz Türkiye’ diyoruz. Kimimiz müzakere ederek diyor, kimimiz mücadele ederek diyoruz. Mücadele ederek diyenlerin safındayız. Bizimki ilkesel bir duruştur. Çünkü geçmiş dönemlerde de müzakere süreçleri yaşanmış ve maalesef Türkiye, Türk milleti adına olumlu neticeler alınamamış, tam tersine terör örgütü ve onun yandaşları büyük meşrutiyet alanları ve mevziler kazanmıştır. Bunun için Büyük Birlik Partisi olarak terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınır” ifadelerini kullandı.

TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ SİLAH BIRAKMALI

Destici, terör örgütlerine yönelik söylemlerine de devam etti. “Terör örgütü, ‘Ben karşılıksız hiçbir şey istemeden, hiçbir şart ortaya koymadan silah bırakacağım, devlete teslim olacağım’ diyorsa elbette ki bundan kimse rahatsız olmaz” diyen Destici, bunun PKK ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. “Sadece PKK’yla sınırlı kaldığında YPG, PYD, SDG, PJAK, KCK gibi birçok terör grubu varlığını sürdürecektir. Bunlar var olduğu sürece PKK silah bırakmış sayılmaz. PKK eşittir, PYD’dir. O da eşittir YPG, onun daha üst çatısı KCK’dır. Bir kolu PJAK’tır” şeklinde konuştu.

BEKLENTİLER VE GELECEK

Destici, terör örgütlerinin entegre bir şekilde silah bırakması gerektiğini belirterek, “Bunların tamamı topyekun ‘Silah bırakıyoruz’ derse tamamdır. Ama ben Suriye’de federatif yapıyı istiyorum diyerek taleplerde bulunanlar olursa, o zaman bunun bir anlamı yoktur” dedi. “Bekliyoruz, göreceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.